На полномасштабных учениях «Запад-2021» будет разыгран сценарий начала войны между двумя государствами, одно из которых попытается оказать на другое силовое воздействие. Генерал-майор Евгений Ильин рассказал, что это самые крупные маневры России и Беларуси за последние годы.

Помимо этих двух стран, в учениях ожидается участие Казахстана, Армении и еще 5 государств.

Украинское издание Defence Express пишет, что учения «Запад-2021» — это не что иное, как подготовка к нападению на Европу. Авторы заявляют, что тот же генерал Ильин заявлял, что «не нужно будить русского медведя». Журналисты решили, что это высказывание подтверждает их версию о подготовке к войне.

В Минобороны РФ в очередной раз напоминают, что маневры будут носить оборонительный характер. Все государства, названные условными противниками, являются вымышленными, все совпадения – случайными.