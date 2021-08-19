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Телеканал «НАШ», который на данный момент является практически единственным рупором оппозиции на Украине, могут закрыть по иску национального регулятора за «нежелание устранять ранее обнаруженные недостатки».

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за подачу в суд иска с требованием прекратить вещание телеканала. Теперь его судьба будет зависеть исключительно от судебного решения.

Последний скандал на канале возник из-за высказываний бывшего главы запрещенной ныне КПУ Петра Симоненко, который сделал несколько эмоциональных заявлений по ситуации на Донбассе и по православной церкви Украины. Он также заявил, что власти ускорили процесс “фашизации” страны. Нацсовет решил, что его выступление содержало в себе элементы разжигания национальной и религиозной вражды, что и послужило поводом для обращения в суд.

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