Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители комитета здравоохранения Китая заявили об обнаружении одного случая инфицирования человека бубонной чумой в северо-западной части страны.

Отмечается, что зараженный был обнаружен в Нинся-Хуэйском автономном районе. Им оказалась женщина в возрасте 55 лет, которая занималась разведением скота. Согласно словам медиков, в настоящее время она находится в крайне тяжелом состоянии. Первые симптомы у зараженной возникли еще в середине августа, когда она почувствовала сильную усталость в теле.

Местные власти тут же воспользовались особым механизмом реагирования, который направлен на недопущение распространения опасных вирусов. Указывается, что эпидемиологи нередко фиксируют случаи заражения чумой в степных областях КНР. Они в основном случаются из-за употребления местными жителями грызунов.

Вам может понравиться

Китайские СМИ: после Афганистана обещания США ничего не значат

В китайском информагентстве “Хуаньцю шибао” отметили, что США могут бросить Тайвань так же, как ранее они бросили Афганистан. В результате остров будет захвачен КНР. В Вашингтоне заявляют, что поддерживают Тайвань

Минск обвинил Польшу в попытке насильно выдворить в Белоруссию нелегальных беженцев

Белоруссия обвинила Польшу в том, что она попыталась вытеснить нелегальных беженцев из Афганистана на белорусские земли. Представители белорусского Госпогранкомитета отметили, что данное происшествие случилось вчера, 18 августа. Отмечается, что польские

Американскую делегацию на саммите «Крымской платформы» возглавит министр энергетики Грэнхолм

В Белом доме заявили, что во главе делегации из США, которая примет участие в саммите «Крымской платформы», встанет Дженнифер Грэнхолм, руководительница американского Минэнерго. В опубликованном сообщении говорится о том, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 25 °C |