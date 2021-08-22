Представители комитета здравоохранения Китая заявили об обнаружении одного случая инфицирования человека бубонной чумой в северо-западной части страны.

Отмечается, что зараженный был обнаружен в Нинся-Хуэйском автономном районе. Им оказалась женщина в возрасте 55 лет, которая занималась разведением скота. Согласно словам медиков, в настоящее время она находится в крайне тяжелом состоянии. Первые симптомы у зараженной возникли еще в середине августа, когда она почувствовала сильную усталость в теле.

Местные власти тут же воспользовались особым механизмом реагирования, который направлен на недопущение распространения опасных вирусов. Указывается, что эпидемиологи нередко фиксируют случаи заражения чумой в степных областях КНР. Они в основном случаются из-за употребления местными жителями грызунов.