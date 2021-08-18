Афганская провинция Панджшер, которую не удалось захватить боевикам движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), готовит крестовый поход против террористов. Ее представители заявляют, что регион не подчинялся и не собирается подчиняться новой власти страны.

В провинции создаются отряды сопротивления, которые намерены биться с талибами до конца. В регион все прибывают переселенцы из других районов страны. В основном это женщины с детьми, живущие в соседних провинциях и не желающие жить под игом «Талибана».

Эксперты отмечают, что талибам сопротивляется не только провинция Панджшер. Кроме того, сейчас продолжаются кровопролитные бои с террористами в регионах Тахар и Каписа на северо-востоке. По их мнению, все это может стать толчком для очередной гражданской войны в стране.

Афганцы провинции Нангархар, которые вышли на протесты, были обстреляны талибами. Но они заявили, что все, что происходит в стране – это вина Соединенных Штатов. Которые предали правительственные силы и буквально подарили Афганистан «Талибану».