В информационном агентстве «Звезда» предположили, что на автономном подводном аппарате «Клавесин-2Р-ПМ» была протестирована энергоустановка для ядерного беспилотника «Посейдон».

Отмечается, что около 14 лет назад российскими специалистами был разработан глубоководный аппарат под названием «Клавесин-1Р», который использовался военными для картографирования дна Северного Ледовитого океана. Позднее на его основе создали вторую версию подлодки, которая получила более длинный корпус (шесть с половиной метров), что позволило установить еще больше систем.

Журналисты считают, что увеличенные размеры также позволили протестировать на ней ядерную установку, предназначенную для беспилотной торпеды «Посейдон». Скорее всего, речь шла о прототипе атомного двигателя.