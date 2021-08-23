На Международном форуме «Армия-2021» представили новейший бронеавтомобиль-амфибию, разработанный ООО «Военно-промышленная компания». Плавающая боевая машина представляет собой усовершенствованную версию броневика «Тигр».

Замглавы «ВПК» Владимир Матанский рассказал, что амфибия унифицирована с другой новой машиной «Атлет-Э». Он также рассказал, что машина максимально защищена от поражения и от каких-либо воздействий извне.

Напомним, что бронемашины «Атлет» создавались для транспортировки грузов и перевозки личного состава. Они призваны максимально защитить солдат – специальная система противоминной защиты дает возможность выдержать даже мощный взрыв под днищем.

Матанский также отметил, что бронеавтомобили «Атлет» и «Тигр» долгое время не могли «научить плавать», однако в настоящий момент эта проблема решена.