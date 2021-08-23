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Госкорпорация Ростех на форуме «Армия-2021» продемонстрировала широкой публике тяжелую огнеметную систему ТОС-2, а также показала ее боевые возможности. Все посетители мероприятия смогли увидеть весь процесс подготовки «Тосочки» к стрельбе, а также ее способность уничтожать противника в любых укрытиях.

Пресс-служба Ростеха заявила, что до конца текущего года проект огнеметной системы будет реализован. после этого начнутся испытания для подтверждения соответствия заявленным характеристикам.

Напомним, что тяжелые огнеметные системы ТОС-2 предназначены для поджога сооружений и зданий, поражения живой силы противника на открытой местности и в укрытиях, а также для уничтожения вражеской техники.

Помимо «Тосочки», Ростех также продемонстрировал возможности новейшей инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ.

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