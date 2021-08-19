Предприятия, которые входят в структуру «Ростеха», продемонстрируют широкой публике более 50 новых образцов вооружения на международном форуме «Армия-2021». Об этом рассказал заместитель руководителя госкорпорации Дмитрий Леликов.

Он отметил, что на выставке будет показало больше 1000 различных экспонатов, разработанных компаниями «Ростеха» Но наибольший интерес должны привлечь 50 новейших образцов, которые созданы в последние 1-2 года.

Так, на форуме покажут автомат АК-12СП, предназначенных для спецподразделений, пистолет-пулемет ППК-20. Также «Ростех» продемонстрирует экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э.

Напомним, что форум «Армия-2021» откроется 22 августа в подмосковном центре «Патриот». Завершится он 28 числа.