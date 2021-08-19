читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Предприятия, которые входят в структуру «Ростеха», продемонстрируют широкой публике более 50 новых образцов вооружения на международном форуме «Армия-2021». Об этом рассказал заместитель руководителя госкорпорации Дмитрий Леликов.

Он отметил, что на выставке будет показало больше 1000 различных экспонатов, разработанных компаниями «Ростеха» Но наибольший интерес должны привлечь 50 новейших образцов, которые созданы в последние 1-2 года.

Так, на форуме покажут автомат АК-12СП, предназначенных для спецподразделений, пистолет-пулемет ППК-20. Также «Ростех» продемонстрирует экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э.

Напомним, что форум «Армия-2021» откроется 22 августа в подмосковном центре «Патриот». Завершится он 28 числа.

Вам может понравиться

Украина оставила своих военных в Афганистане, но вывезла иностранцев

На американской военной базе в Кабуле остались 12 украинских военных, которых не эвакуировали из Афганистана. Как сообщается, об этом заявила сестра одного из военнослужащих, который остался на базе в Кабуле.
  • Анна
  • 17.08.2021
  • читать 1 минуту

В SCMP прочат НАТО серьезные проблемы из-за объединения России и Китая

Китай и Россия уже несколько последних лет активно занимаются модернизацией вооружений и техники, что беспокоит Соединенные Штаты. Однако сейчас они еще и углубляют сотрудничество, что создает Североатлантическому альянсу гораздо более

Афганцы, удерживающие провинцию Парджер, просят у Запада оружие для борьбы с талибами

Силы сопротивления Афганистана, которые в настоящий момент сконцентрированы в неподконтрольной захватившим власть боевикам провинции Панджер, обратились к Западу с просьбой помочь им оружием и техникой. Озвучил эту просьбу лидер Фронта
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 августа – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 19 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 19 августа – небольшая облачность, до 35 °C | Подольск: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 24 °C | Армавир: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 29 °C |