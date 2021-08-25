читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый комплекс МГК ВП КТ-60, созданный в Институте прикладной физики, предназначен для защиты катеров или бронетехники от высокоточных ракет. Он способен «обманывать» лазерные и инфракрасные головки самонаведения.

Комплекс состоит из пусковой установки и гранат, которые при взрыве создают помехи для систем самонаведения. Каждая из них способна закрыть пространство завесой в 100 квадратных метров на удалении около 70–100 метров от цели. Кроме того, облако скрывает катер или бронетранспортер на протяжении длительного времени, исключая точный удар по технике.

Разработчики сообщили, что на катерах Черноморского флота было проведено испытание комплекса. Он успешно справился с задачей, закрыв корабли от ракет с лазерным наведением.

Гранаты могут запускаться либо по одной, либо залпами, повышающими эффективность защиты.

Вам может понравиться

В The New Yorker заявили, что следующая война США будет против Китая

Афганистан и уколы совести из-за измены США своей демократической идеологии в этой стране покажутся лишь «цветочками» в сравнении с теми событиями, которые ожидают Америку. В ближайшее время она может начать

На форуме “Армия-2021” Ростех презентовал возможности огнеметной системы ТОС-2 “Тосочка”

Госкорпорация Ростех на форуме «Армия-2021» продемонстрировала широкой публике тяжелую огнеметную систему ТОС-2, а также показала ее боевые возможности. Все посетители мероприятия смогли увидеть весь процесс подготовки «Тосочки» к стрельбе, а

Гиперзвуковые ракеты “Циркон” дополнят уникальной системой сверхдальнего наведения

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат систему сверхдальнего автоматизированного наведения на цель. Отмечается ее совместимость не только с этими боезарядами, но еще и с крылатыми «Калибрами» и «Вулканами». Система предназначена для управления
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C |