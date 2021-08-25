Новый комплекс МГК ВП КТ-60, созданный в Институте прикладной физики, предназначен для защиты катеров или бронетехники от высокоточных ракет. Он способен «обманывать» лазерные и инфракрасные головки самонаведения.

Комплекс состоит из пусковой установки и гранат, которые при взрыве создают помехи для систем самонаведения. Каждая из них способна закрыть пространство завесой в 100 квадратных метров на удалении около 70–100 метров от цели. Кроме того, облако скрывает катер или бронетранспортер на протяжении длительного времени, исключая точный удар по технике.

Разработчики сообщили, что на катерах Черноморского флота было проведено испытание комплекса. Он успешно справился с задачей, закрыв корабли от ракет с лазерным наведением.

Гранаты могут запускаться либо по одной, либо залпами, повышающими эффективность защиты.