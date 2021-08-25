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На форуме «Армия-2021» была показана экспортная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57Э.

Как отмечается, разработчиком истребителя является ПАО «Компания «Сухой», входящая в состав Объединённой авиастроительной корпорации. Впервые Су-57 был представлен ещё в 2019 году, однако до сих пор практически вся информация о нём хранится в секрете. Однако известно, что одной из особенностей истребителя является возможность работать в паре с БПЛА «Охотник». Также отмечается, что он разрабатывался с технологией малозаметности.

По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, в настоящее время несколько зарубежных заказчиков заинтересовались покупкой Су-57. Об этом он сообщил журналисту «Звезды» Алексею Самолетову. Также некоторые партнёры готовы обсудить технологическое сотрудничество.

Эксперты EurAsian Times недавно рассказали, за счёт чего Су-57 является лучшим в мире истребителем. Так, отмечается наличие второго пилота, который будет управлять беспилотником “Охотник”.

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