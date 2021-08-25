В Новосибирске открылась экспозиция международного форума «Армия-2021», на которой представят около 100 единиц военной техники. Среди них – и восстановленный легендарный танк Т-34.

Пресс-служба Центрального военного округа рассказала, что боевую машину восстановили с применением 99 процентов оригинальных комплектующих. Занималась этим бригада материального обеспечения ЦВО.

Помимо легендарного танка времен Второй мировой войны, на экспозиции будут представлены новейшие виды оружия, боевой и специальной техники, а также армейская экипировка. Кроме того, на форуме будут приниматься заявки от желающих поступить на контрактную службу в армию. Для этого им нужно будет сдать нормы ГТО и пройти специально организованный отбор.

Выставка пройдет на новосибирском аэродроме “Толмачево” 26 августа.