Употребление ежедневно «одного-двух дринков» алкоголя в основном оказывает положительное влияние на организм, уверен главврач столичной больницы №71 Александр Мясников.

Он поясняет, что небольшие дозы алкоголя снижают риск возникновения заболеваний сердца и сосудов, улучшают настроение и снимают депрессию, а также могут быть полезны в профилактике коронавирусной инфекции. Кроме того, спиртное может стать дополнительным средством лечения Covid-19, но опять же, исключительно в малых дозах.

По словам Мясникова, горячительные напитки негативно действуют на иммунную систему, однако это относится только к большим его количествам. Если человек употребляет немного алкоголя, на защитные функции организма он никак не повлияет.

Ранее телеведущий и врач заявил, что слухи о летальности штамма коронавируса “Йота” на уровне 82 процентов – это “очевидный бред”.