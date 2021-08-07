Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В российском МВД подготовили портрет среднестатистического преступника в РФ. Им оказался мужчина, не имеющий постоянного заработка и ранее судимый за другие незаконные действия.

Данный портрет был составлен на основе информации о преступлениях, совершенных за последние полгода на территории страны. Всего было выявлено 446 000 преступников, причем 285 000 из них не обладают постоянным местом работы, а 257 000 имеют судимость. Отмечается также, что почти 33% от всех преступлений были осуществлены в нетрезвом состоянии. Однако их число за 12 месяцев уменьшилось на 7%.

Большинство противоправных действий в России совершаются мужчинами, являющимися гражданами страны. Женщины стоят за каждым 6-м преступлением. Иностранцы повинны в 4% преступлений. В силовом ведомстве добавили, что среди студентов и школьников показатель преступности упал на 12% и 15% соответственно.

Вам может понравиться

Российский солдат рассказал о решающем сражении за Грозный в первую чеченскую войну

Александр Титов, экс-боец внутренних войск МВД, в рамках интервью с журналистами поведал о решающем сражении за Грозный, произошедшем в Первую чеченскую войну. Согласно его словам, им приходилось постоянное нести дежурство

На окраине Донецка в результате утреннего обстрела ВСУ были повреждены жилые дома

Окраины Донецка и Горловки этим утром были обстреляны со стороны украинских вооруженных сил с использованием артиллерийских установок. В результате несколько жилых домов получили повреждения. В местных СМИ сообщили, что украинские

Американского моряка подозревают в поджоге корабля Bonhomme Richard ВМС США

В издании BBC News отметили, что один из американских моряков фигурирует в качестве главного обвиняемого по делу о поджоге на боевом судне Bonhomme Richard ВМС Соединенных Штатов. Журналисты представили ордер,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 7 августа – пасмурно, до 35 °C | Подольск: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 28 °C | Армавир: погода, 7 августа – облачно с прояснениями, до 35 °C |