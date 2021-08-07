В российском МВД подготовили портрет среднестатистического преступника в РФ. Им оказался мужчина, не имеющий постоянного заработка и ранее судимый за другие незаконные действия.

Данный портрет был составлен на основе информации о преступлениях, совершенных за последние полгода на территории страны. Всего было выявлено 446 000 преступников, причем 285 000 из них не обладают постоянным местом работы, а 257 000 имеют судимость. Отмечается также, что почти 33% от всех преступлений были осуществлены в нетрезвом состоянии. Однако их число за 12 месяцев уменьшилось на 7%.

Большинство противоправных действий в России совершаются мужчинами, являющимися гражданами страны. Женщины стоят за каждым 6-м преступлением. Иностранцы повинны в 4% преступлений. В силовом ведомстве добавили, что среди студентов и школьников показатель преступности упал на 12% и 15% соответственно.