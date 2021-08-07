В ходе учений корабли Балтийского флота РФ нанесли учебный удар по целям, имитирующим суда Североатлантического альянса. В маневрах были задействованы МРК «Советск» и «Мытищи» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту.

Главной задачей малых ракетных кораблей было отражение атаки условного противника, которые наносились с боевых судов и самолетов морской авиации. Оба МРК отлично справились с ее выполнением.

Напомним, что в Балтийском море также проходила морская компонента совместных российско-индийских учений «Индра-2021». Экипажи малых ракетных кораблей «Зеленый дол» и «Одинцово», а также индийский фрегат Tabor на протяжении двух дней тренировались отражать атаки с воздуха, а также проводили операции с использованием вертолетов морской авиации.