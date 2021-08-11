Согласно результатам исследований, проведенных сервисом «Работа.Ру», лучшим городом России для построения карьеры является столица. За Москву отдали голоса более 46 процентов молодых специалистов.

Второе место по итогам опроса занял Санкт-Петербург, набравший 37 процентов голосов, а третье – Новосибирск с 34 процентами. В пятерку наиболее перспективных городов вошли также Краснодар, за который проголосовали 27% респондентов и Сочи с Екатеринбургом (по 25%).

68 процентов опрошенных заявили, что Москва обеспечивает быстрый карьерный рост, а еще 66% – что в столице самый высокий уровень зарплат.

В Санкт-Петербурге молодежь отметила развитую инфраструктуру и высокий уровень жизни, а в Новосибирске – большое количество вузов.

Всего в опросе приняло участие 2400 жителей РФ в возрасте от 18 до 25 лет.