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Недавно на платформе Mercado Libre на продажу был выставлен необычный лот – салфетка, которой вытирал слёзы Лионель Месси.

Согласно заявлению продавца, именно этой салфеткой Месси вытирал слёзы во время проведения прощальной пресс-конференции, которая была собрана в связи с его уходом из «Барселоны».

На необычный лот нашёл покупатель – салфетку собиралась приобрести модель Playboy Луана Сандин из Испании. Она была готова отдать за салфетку 600 тысяч долларов. Объясняя, зачем ей это приобретение, модель рассказала, что хотела использовать салфетку для откровенной фотосессии.

Однако после того, как Сандин написала продавцу с предложением, объявление о продаже пропало. Возможно, продавец уже продал салфетку, либо решил отказаться от продажи.

Недавно мы сообщали о том, что лидеру группы “Пошлая Молли” Кирилла Бледного после концерта доставили в больницу на медосвидетельствование, а затем в полицию. По его словам, ему угрожали.

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