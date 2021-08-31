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Представители оборонного ведомства РФ отметили, что в Нагорном Карабахе миротворцами были отработаны действия по борьбе с вражескими беспилотниками и охране наблюдательных постов.

Согласно их словам, тренировки были проведены в 6 учебных зонах, расположенных в Лачинском коридоре. В рамках учений военные изучили различные тактические приемы и методы, которые необходимы во время выхода из места дислокации и погрузки на БТР-82А. Они также отработали блокировку возможных нарушителей и переход в указанную область, используя особенности рельефа.

Особенностью данных маневров стало осуществление задач, направленных на поиски и наблюдение за БПЛА. Сведения затем передавались с помощью закрытой связи на российский пункт управления миротворческими силами в регионе.

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