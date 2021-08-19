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Белоруссия обвинила Польшу в том, что она попыталась вытеснить нелегальных беженцев из Афганистана на белорусские земли.

Представители белорусского Госпогранкомитета отметили, что данное происшествие случилось вчера, 18 августа. Отмечается, что польские пограничники подвезли к белорусским рубежам группу нелегалов на нескольких военных транспортниках и попробовали перевести их в другую страну. В ведомстве отмечают, что афганцы заявили о желании отправить прошение на предоставление им убежища в Польше, отказавшись переходить белорусскую границу.

Указывается, что мигранты, пытаясь опротестовать действия поляков, сформировали стихийный лагерь на польской территории. Белорусская сторона добавляет, что власти Польши, чтобы оправдаться перед мировой общественностью, раздали нелегалам воду и сняли это на камеры.

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