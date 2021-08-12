Корабль «Владимир Великий», который начинал строиться как корвет проекта 58250, станет фрегатом. Такое решение было принято в Минобороны Украины и озвучено его главой Андреем Тараном.

Чтобы достроить «корвет-фрегат», Киеву придется выложить чуть больше восьми миллиардов гривен. Кроме того, потом еще потребуется вооружить корабль, так как «боекомплект» в эту сумму не входит.

Это второе упоминание о «Владимире Великом» за время президентства Зеленского. В 2019 году глава государства уже заявлял о его достройке и необходимости заложить сразу несколько корветов того же проекта. Но поиски денег на проведение работ не дали результатов. Вполне вероятно, что за два года Украина стремительно разбогатела.

В настоящий момент готовность корабля, отдельные блоки которого располагаются на одном из бывших судостроительных предприятий, составляет 17 процентов.