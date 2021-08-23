Украинские ВВС впали в настоящую панику из-за массового увольнения на гражданку военных летчиков. Ведомство обратилось к Министерству обороны страны с просьбой оказать срочную помощь, однако быстрого ответа не получило.

В Минобороны заявили, что подумают над решением проблемы и лишь потом будут давать какие-то ответы. Это означает, что никаких срочных мер оно предпринимать не намерено.

Руководство ВВС предложило такие меры самостоятельно. Среди них – самая действенная, которой является увеличение военным летчикам зарплат. Ведь в большинстве случаев именно нехватка денег толкает пилотов на увольнение из армии и поиск работы на гражданке.

Но в министерстве сообщили, что для увеличения зарплат нет денег, а нормативы, на основании которых выплачиваются средства, пересмотру не подлежат.

Ранее один из украинских пилотов пожаловался, что из-за текучки кадров на оставшихся специалистов наваливается гораздо большая нагрузка. При этом они не проводят тренировочные полеты, а почти все время учат терминологию Североатлантического альянса и занимаются оформлением бумаг.