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Запад ведет против России войну совершенного нового типа – ментального, заявил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий. Он также отметил, что на это указывает целый ряд признаков, включающих в себя противоборства и весьма широкий спектр угроз.

Цель ментальной войны, по словам советника – это изменение цивилизационной основы общества и уничтожение коллективного самосознания. Начинается она, как правило, без объявления и имеет долгосрочные последствия.

В отличие от обычных боевых действий, последствия ментальных войн проявляются лишь спустя десятилетия. Поэтому атакуемое государство сразу даже может не понять, что оно уже находится в самом центре военных действий. Распознать их можно по появлению в информационном пространстве контента, который является «чуждым» российской культуре и традициям. Он дезориентирует общество и медленно, но уверенно подменяет его цивилизационную основу.

Одним из методов метальной войны является борьба за историю. Одни исторические факты подменяются другими, причем делается это настолько тонко, что общество даже не понимает, что его пытаются обмануть. Подобные технологии оказывают влияние не только на отдельных людей, но и на целые их сообщества, что ускоряет процесс.

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