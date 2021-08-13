Азербайджан действительно атаковал позиции Армии обороны Нагорного Карабаха с использованием квадрокоптера, заявили в российском Минобороны. Ведомство также рассказало, что в настоящий момент делает все возможное, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Инциденты произошли в среду, 11 августа. Беспилотники Азербайджана сперва в 7:29, а затем и в 7:58 нанесли удары по Нагорному Карабаху. Обошлось без жертв, но командование миротворческих сил РФ сейчас проводит расследование для выяснения всех обстоятельств атаки.

Азербайджан уже не в первый раз пытается спровоцировать защитников Нагорного Карабаха. Так, за два дня до удара с беспилотного аппарата военнослужащие республики открыли огонь по позициям Армии обороны из гранатометов и стрелкового оружия.