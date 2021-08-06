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Обстрелы азербайджанскими военными армянских позиций на Ерасхском участке границы спровоцировали сильный пожар, заявляет главное военное ведомство Армении. Отмечается, что после одного из выстрелов вспыхнула высохшая трава.

Пострадавших в результате обстрела и пожара нет. Армянским военным пришлось открывать ответную стрельбу, чтобы подавить атаку азербайджанских войск.

Напомним, что 28 июля Азербайджан заявил о нарушении режима прекращения огня армянской стороной. В результате перестрелки трое военнослужащих ВС Армении погибли, а еще пятеро попали в госпиталь с ранениями разной тяжести.

Спустя несколько дней, когда в конфликт на границе вмешались миротворческие силы РФ, стороны договорились о взаимном прекращении огня. Впрочем, это соглашение тоже не выполняется, огонь ведется с позиций ВС Армении и Азербайджана.

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