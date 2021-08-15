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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских ВС на участке границы в Гегаркуникской области, сообщили представители пресс-службы Минобороны Армении. Они пояснили, что стрельба велась из огнестрельного оружия разных калибров.

Армянским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь, который позволил подавить атаку противника. По словам представителей главного военного ведомства, жертв обстрела на позициях ВС нет.

Напомним, что после небольшого перерыва между Арменией и Азербайджаном снова возобновились территориальные конфликты. В мае Баку отправил свои ВС в Гегаркуникскую и Сюникскую области для «пересмотра» границ. С тех пор на рубежах регулярно возникают перестрелки, нередко заканчивающиеся гибелью представителей одной или другой стороны.

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