Жителям Афганистана, которые не успеют улететь из страны на самолетах, можно посоветовать лишь убегать по земле, заявил глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес. Он порекомендовал афганцам попытаться перейти границу и перебраться в третьи страны, откуда их будет гораздо проще забрать.

Ранее МИД Великобритании попросил своих граждан не приближаться к аэропорту Кабула, так как он находится в руках талибов (представители движения «Талибан – запрещенной в России террористической организации). Тем же, кто уже находится в аэропорту, порекомендовали «отправиться в другое место».

Напомним, что во вторник представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что эвакуация разрешена только до 31 августа. После этого аэропорт Кабула будет закрыт для иностранных воздушных судов.