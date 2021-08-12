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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за совместными учениями России и Китая.

Как сообщается, в Китае началась активная фаза учений «Сибу/Взаимодействие -2021». Маневры организованы на полигоне Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономной округе КНР. Учения проводятся с 9 по 13 августа. Всего в них задействовано около 13 тысяч военных и более 400 единиц военной техники и вооружения. В рамках учений должны быть отработаны действия наземных войск и авиации, а также улучшено взаимодействие между войсками КНР и России.

Во время визита Шойгу, согласно имеющейся информации, встретится с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ. Они обсудят двустороннее военное сотрудничество и практическое взаимодействие.

Ранее Сергей Шойгу выразил беспокойство из-за наращивания боевого потенциала НАТО вблизи границ Белоруссии и России. Также он заявил, что передовое присутствие НАТО становится все заметнее.

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