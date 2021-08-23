В своем выступлении на саммите «Крымской платформы» в Киеве глава Минэнерго Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что Вашингтон намерен «поставить Россию на место». Для этого, по словам министра, он будет поддерживать Украину деньгами.

Так, в 2014 году США передали Украине почти 5 миллиардов долларов. Сейчас они намереваются снова оказать финансовую поддержку, чтобы в дальнейшем добиться «возвращения Крыма» под контроль Киева, а также прекращения «российской агрессии» на Донбассе.

Напомним, что сенатор Андрей Климов заявил в воскресенье, что Украина подошла к своему тридцатилетию страной-банкротом. Соединенные Штаты «разорвали в клочья» ее экономику, а реформам и налаживанию нормальной жизни она предпочла марши в вышиванках. Также Климов заметил, что США хотели «наказать» Россию, но лишь навредили Украине, которую сейчас нельзя назвать суверенным государством.