В годы «холодной войны» НАТО особо возненавидело советские комплексы С-200 – самую дальнюю систему противовоздушной обороны из существующих в то время. Об этом напомнило американское военное издание Military Watch, отметив, что С-200 до сих пор сохраняет определенную актуальность в системах ПВО многих стран мира, даже в сочетании с более новыми и совершенными системами ПВО. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Зенитный ракетный комплекс большой дальности С-200 играл центральную роль не только в советской противовоздушной обороне – он начал поставляться на экспорт еще с 1982 года и несколько клиентов продолжают его эксплуатировать. На сегодняшний день основными операторами ЗРК С-200 являются Северная Корея, Сирия, Иран, Польша и Болгария, которые приобрели ракетные системы в 1980-х и 1990-х годах, а также Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, унаследовавшие их после распада Советского Союза.

С-200 предназначен для защиты важных объектов от всех типов воздушных атак, он стал более мощным и дальнобойным аналогом широко распространенной системы С-75, которая начала поступать на вооружение советских сил ПВО с 1957 года. Первые С-200 вступили в строй девятью годами позже (с 1966 года) и оставались в строю вплоть до 1996 года, когда распад СССР и окончание «холодной войны» заставили Россию списать очень большое количество систем ПВО советской эпохи.

К концу 1966 года в ПВО СССР очень быстро развернули 18 объектов С-200, включающих более 342 пусковых установок. К 1969 году действовало 60 таких объектов, а максимальное развертывание достигло 130 объектов и 2030 пусковых установок в 1980-х годах. Ракеты использовали радиолокационное наведение с коррекцией курса на протяжении большей части полета, до использования полуактивного радиолокационного самонаведения на конечном этапе и взрыва 217-килограммовой осколочно-фугасной боевой части или 25-килотонной тактической ядерной боеголовки – последняя могла запускаться только по особому сигналу командования.

Расхождение в характеристиках между С-200, произведенными в 1980-х годах, и исходными вариантами 1960-х годов стало очень значительным: у наиболее нового варианта С-200Д дальность поражения составляла 300 км по сравнению со всего 175 км у оригинального С-200А. Более поздние варианты имели также более высокий потолок полета – до 40 км, гораздо более высокую точность, были более универсальными и обладали превосходными возможностями противоракетной обороны.

С-200Д могли поражать цели, движущиеся даже с низкой гиперзвуковой скоростью до 6 Маха, по сравнению со скоростью всего 4 Маха для более старых вариантов и имели дальность обнаружения целей до 600 км и возможность поиска целей в космосе на высотах более 45000 метров – обе этих возможности идеально подходят для защиты от баллистических ракет. Такие показатели дальности поражения все еще не удалось достичь ни одному западному конкуренту. Их превзошла только специализированная ракета 40Н6Е, используемая в небольших количествах современными российскими ЗРК С-300В4 и С-400.

Каждый батальон С-200 использует 6 пусковых установок одиночных ракет и радар управления стрельбой. Система в целом была разработана для борьбы с баллистическими ракетами, а также с крупными самолетами, такими как бомбардировщики. Система также могла угрожать и истребителям, даже на больших расстояниях. Именно с ее помощью ПВО Сирии в получивших известность инцидентах сбили самолеты А-4 ВМС США и F-16 ВВС Израиля.

Несмотря на свои впечатляющие возможности, ЗРК С-200 имел единственную значительную слабость, которая и привела к его досрочному выходу на пенсию: это отсутствие мобильности. Развертывание С-200 производилось только с фиксированных мест, в отличие от серий С-300 и С-400, которые могли быть оснащены более компактными ракетами вертикального пуска и были способны почти постоянно оставаться в движении. Поскольку местонахождение С-200 можно было установить с помощью наблюдения на ранних стадиях конфликта, это значительно упрощало наведение на них атак и нейтрализацию.

Актуальность С-200 для большинства оставшихся стран-операторов остается ограниченной, поскольку многие с тех пор приобрели более современные и мобильные системы – в большинстве случаев варианты С-300 1990-х годов, разработанные специально для замены. Но, например, Иран, несмотря на развертывание С-300, а также аналогичных отечественных систем, таких как Khordad 15, выделился как оператор С-200, вложив значительные средства в модернизацию этих ЗРК и, как сообщается, сделал их мобильными. С учетом подобных модернизаций ожидается, что С-200 будут продолжать использоваться как минимум в течение 2020-х годов, прежде чем последние единицы будут выведены из строя.