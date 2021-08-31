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Ван Вэньбинь, представитель китайского внешнеполитического ведомства, отметил, что уход американских вооруженных сил из Афганистана показывает, что попытка навязать свои ценности через военное вмешательство обречена на неудачу.

Ранее в Минобороны США сообщили, что из ближневосточной республики были выведены все американские войска. В результате завершилась боевая операция, длившаяся последние двадцать лет. Кабульская воздушная гавань теперь находится под контролем «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Согласно словам китайского дипломата, политика Соединенных Штатов, основанная на военном вмешательстве в дела других стран и навязывании им собственных ценностей, гарантировано ведет к полному провалу. Он добавил, что теперь в Афганистане начался новый этап для мирного восстановления страны.

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