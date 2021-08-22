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Политологи считают, что Ангела Меркель, канцлер ФРГ, попытается вынудить Владимира Зеленского, украинского лидера, выполнить все Минские договоренности и перестать саботировать запуск «Северного потока – 2».

В СМИ напоминают, что Меркель уже отправилась в Киев, где собирается провести переговоры с Зеленским. По мнению Павла Климкина, экс-посла Украины в Германии, немецкий канцлер может уговорить украинского президента пойти на значительные компромиссы, указав на то, что ему лучше договориться по некоторым вопросам прямо сейчас с ней, чем ждать прихода к власти нового правительства.

Александр Рара, немецкий эксперт, уверен, что Меркель хочет под конец попробовать спасти Минские соглашения, которые, по сути, являлись ее творением. Основная проблема в их реализации заключается в нежелании Украины выполнять различные договоренности, которые были достигнуты еще два года назад. Однако специалист считает, что в данном направлении вряд ли удастся достичь каких-либо позитивных результатов.

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  • Анна
  • 21.08.2021
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