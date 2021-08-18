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Тарас Загородний, украинский политолог, уверен, что Ангела Меркель, немецкий канцлер, во время визита в Киев поставит Владимир Зеленскому, украинскому лидеру, «ультиматумы» от его российского коллеги Владимира Путина.

По мнению эксперта, канцлер Германии выступит с предложением сохранить минимальный транзит газа через Украину из РФ. Киев же должен будет согласиться с реализацией «формулы Штайнмайера» на территории Донбасса, причем за основу возьмут российский вариант. Загородний также считает, что Зеленскому не следует ждать предоставления гарантий со стороны ФРГ.

Политолог считает, что визит Меркель в Киев сразу же после посещения Москвы является невероятно «наглым» действием. Он уверен, что немецкий канцлер будет лишь «исполнять волю» России, поэтому порекомендовал украинскому лидеру не верить ее обещаниям.

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