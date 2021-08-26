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Виктор Медведчук, представитель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», отметил, что киевские власти врут, когда пытаются отрицать информацию о прямых закупках газа у РФ.

Согласно его словам, Украина покупает российский газ у европейских стран во время его перекачки по украинской территории. То есть его отбор происходит до того, как он поступает в хранилища европейцев. Российское «голубое топливо» при этом приобретается у государств, являющихся его прямыми потребителями. Подобным способом Киев ежегодно «покупает» у России около 10-14 миллиардов кубометров газа.

В СМИ напоминают, что украинские власти перестали напрямую покупать газ у РФ около 6 лет назад. После этого они начали закачивать в свои хранилища топливо, приобретенное у европейских стран по реверсу. Эксперты отмечают, что подобное решение привело к значительному увеличению стоимости газа для конечных потребителей.

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