Малина – как правильно ухаживать за кустарником?

Малина всеми любимый кустарник. Она растет на всех континентах. Может выдерживать большие морозы и приносить урожай несколько раз за сезон.

Саженец малины нуждается в правильной посадке, обрезки и последующем уходе.

Обрезанная сверху малина, весной быстрее даст побеги, и они будут более крупные, чем были. Для более раннего урожая, можно одну грядку не обрезать, а просто подкормить компостом или удобрением.

Если кусты малины растут в не очень холодном климате, и есть уверенность, что малина не подмерзнет, то утеплять ее необязательно. Можно просто нагрести на корни опавшую листву. Утеплить корни в зиму, можно путем укрытия почвы вокруг куста: соломой, опилками, опавшей листвой, торфом или корой деревьев.

Осень самая горячая пора для садоводов. Ведь от того как подготовишь свой сад к зиме, зависит его будущий урожай.

Вся подготовка делится на два основных этапа

Первый этап. Подготовку проводят сразу после сбора урожая, В конце лета или ранней осенью, проводится обрезка и формирование кустов из молодых побегов.

Второй этап. Это подготовка почвы и ее подкормка. При необходимости сюда подключают обработку от вредителей. Для чего это необходимо?

Делается это с целью увеличения размера и сочности ягод (плодов). Чтобы старые ветви малины, не мешали молодым, потому что она любит разрастаться. При подрезке оставляем побеги возрастом один или два года. Эта культура имеет такое свойство, как быстрое разрастание. Поэтому обязательно каждый год омолаживать кусты. К тому же подрезка сводит до минимума заболевания или поражения их насекомыми. А главное, в следующем году куст даст отличные ягоды: крупнее и сочнее.

Малину обрезают несколькими методами:

Удаление лишних и старых побегов весной и осенью. Укорачивание оставленных побегов на одну высоту. Данную операцию проводят обязательно до появления первой почки.

Если кусту много лет, то его омолаживают путем выкапывания старого корневища.

Возьмите за правило, ухаживать за своей малиной в августе и сентябре. Из-за того, что малина быстро разрастается. От этого ее ягоды мельчают. Плюс к этому, старые ветви закрывают свет молодым побегам. От этого малина может выродиться.

Огромное значение, имеет регион произрастания вашей малины. Способы ухода за этой культурой в южных регионах, отличается от способа ухода в северных районах.

В южных районах проводят сентябрьскую подкормку малины. Это делают до окончания сокодвижения в растении. В северных областях это делать нецелесообразно, так как до наступления холодов растение не сможет впитать все удобрение. Не впитается фосфор и калий.

На юге нецелесообразно проводить раннюю обрезку. В таких областях малину не укрывают. После плодоношения нужны стебли, потому что они отдают часть питательных веществ корневой системе.

В южных районах малина зимует под укрытием. В конце сентября малину пригибают не связывая. Делают это, пока стебли растения не одревеснели, потому что, когда это произойдет, стебли станут хрупкими и ломкими. В северных регионах малину укрывают перед самыми заморозками. Потому что тогда, вегетация малины еще не прекратилась. А она будет уже преть под слишком теплым укрытием.

Соблюдая эти несложные рекомендации, будете приятно удивлены, какой прекрасный урожай дает Ваша малинка!