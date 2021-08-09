Если возникнет необходимость, в Белоруссии появится несколько российских военных баз. И Запад может совершенно «не париться» по этому поводу, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Европе сейчас находится огромное количество американских военных баз, на которых развернуты ядерные ракеты. В Беларуси тоже могут появиться российские объекты и Западу совершенно не обязательно постоянно выражать свою озабоченность по этому поводу.

Также Лукашенко отметил, что при желании может разместить в Беларуси «украинские и китайские» базы. И это тоже не будет делом Европы, которая привыкла совать свой нос куда попало. При необходимости, заявил глава государства, на белорусской территории разместится хоть вся российская армия. Единственное, что РФ не будет разворачивать в Беларуси – это ядерное оружие, так как оно сразу окажется на линии огня из Литвы и Польши.