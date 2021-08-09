Истребители F-35 в общей сложности налетали более 400 тысяч часов, сообщают представители компании-производителя этого самолета пятого поколения Lockheed Martin. Они уточняют, что в расчет брались все существующие версии воздушной машины.

Производитель подсчитал общий налет часов истребителей F-35A, F-35B с вертикальной посадкой и укороченным взлетом, а также палубных F-35C. При этом учитывались и те самолеты, которые имеются в распоряжении Великобритании, Италии и других союзников США по Североатлантическому альянсу.

Минобороны Соединенных Штатов в 2019 году заказало 478 истребителей F-35, часть которых будет продана в другие страны. Покупка такого количества самолетов обошлась Пентагону в 34 миллиарда долларов. 272 воздушных машины уже переданы заказчику.