Сайт американского госсекретаря рассказал о телефонном разговоре между Энтони Блинкеном и главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, состоявшимся в минувшую субботу. В ходе этой беседы стороны обсудили ситуацию на границе с Беларусью, причем глава Госдепартамента в очередной раз пообещал Вильнюсу поддержку. И заявил, что слово США «тверже железа».

Китайское издание Sohu, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, пишет, что убедиться в твердости слова Соединенных Штатов совсем несложно. Достаточно лишь взглянуть на Афганистан.

Высокомерие Литвы

Авторы публикации пишут, что маленькая, но гордая Литва в последние месяцы оказалась в центра внимания. Страна с населением в три миллиона человек поднялась высоко в собственных глазах и обрела уверенность в том, что падать ей будет не больно. Однако это только фантазии.

Столь стремительный подъем объясняется просто – Соединенные Штаты сделали Литву объектом для своих новых манипуляций. Они подстрекают ее присоединиться к санкциям против Китая, транслировать свою ненависть к России, делать непозволительные выпады в сторону Белоруссии. При этом страна почувствовала себя центром мира, однако ей давно пора понять, что это совсем ненадолго.

Пример помощи «союзникам»

Соединенные Штаты всегда берут в союзники тех, кто им выгоден и Литва не стала исключением. Сейчас она кичится своей дружбой с Вашингтоном и, пользуясь безнаказанностью, делает заявления, которые раньше делать бы просто не посмела. Но она не учитывает пример Афганистана.

США внезапно вывели войска из этой многострадальной страны, хотя еще несколько лет назад тоже называли ее союзником. Правительственные войска были брошены американцами в бой, но в условиях полного превосходства противника проиграли талибам. Соединенные Штаты теперь заявляют, что они свою миссию выполнили и не обязаны защищать каких-то там афганцев, которых убивают террористы.

У США еще много союзников, но Вильнюсу достаточно взглянуть на историю, чтобы понять – они никогда не помогли ни одному из своих партнеров. Зато в 2008 году Вашингтон так же подстрекал Грузию напасть на РФ и внезапно испарился, когда «запахло жареным».

Кто будет следующим союзником, которого США бросят точно так же, как Афганистан? Вряд ли они откажутся от партнерства с такими давними друзьями и крупными государствами, как Австралия, Германия, Япония и прочие. А вот от Литвы они могут отказаться одним мановением руки. Потому что кроме бесконечных криков в сторону России и Китая Вильнюс не способен ни на что. Придет время, когда он станет ненужным США и его просто выкинут за борт.

Мало того, США не окажут помощь также Австралии, Японии и другим своим союзникам. Недавно возникшие проблемы с торговлей на зеленом континенте требовали вмешательства Вашингтона, однако он даже пальцем не пошевелил, чтобы поддержать Канберру.

Авторы публикации отмечают, что слово США никогда и ни для кого не было «твердым, как железо». И для Литвы они также не сделают исключения. Поэтому ей пора очнуться ото сна. Или просто перестать прикидываться спящей, наслаждаясь своим временным взлетом в центр внимания.