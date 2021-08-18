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Представители Службы охраны государственных границ Литвы заявили, что работники белорусской пограничной охраны нарушили литовские рубежи, когда сопровождали нелегальных мигрантов.

В опубликованном сообщении отмечается, что на снятой записи можно увидеть, как белорусские силовики, одетые в камуфляжную форму, идут вместе с выходцами из ближневосточных стран к литовской границе, а затем тоже пересекают ее. Отмечается, что всего госграницу перешли двенадцать пограничников из Белоруссии. На месте происшествия находились литовские пограничники, не позволившие нелегалам пройти в Литву.

Белорусы возвратились в свою страну только после повторного предупреждения со стороны литовцев. Позднее в литовском МВД заявили, что не собираются терпеть подобные провокации со стороны Белоруссии, поэтому было решено использовать дополнительные силы для охраны границ.

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