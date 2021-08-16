Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), которое 15 августа захватило власть в Афганистане и провозгласило там Исламский Эмират, вряд ли простит Соединенные Штаты за 20-летнюю войну. Не стоит ожидать прощения и союзникам США. Особенно таким, как Литва, считает политический обозреватель Владимир Матвеев.

Он напоминает, что литовский военный контингент появился в Афганистане в 2002 году – за два года до вступления страны в Североатлантический альянс. В основном Литва отвечала за ситуацию в провинции Гор и вывела почти все войска в 2018 году, оставив в стране лишь 50 человек. При этом она считает, что ее миссия в Афганистане не была ошибкой, так как она принесла больше пользы, чем вреда.

Сейчас талибы вполне могут внести Литву, как и другие натовские страны, участвовавшие в операции, в свой черный список. И обязательно отомстить. Пусть не сейчас, но в недалеком будущем.

Матвеев говорит и еще об одной возможной опасности. В связи с событиями в Афганистане в Литву может хлынуть новая волна беженцев. И никто не гарантирует, что среди них не будет радикалов, затаивших злобу на военнослужащих прибалтийской страны.