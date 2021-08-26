Всего одного дрона-камикадзе «Ланцет», способного наносить хирургические точные удары по противнику, будет достаточно для прекращения любого вооруженного конфликта, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он уточняет, что для этого нужно лишь правильно задействовать беспилотник.

С эшелонированной системой ПВО, обнаруживающей любые летательные аппараты, «Ланцет» вряд ли справится. Но если его использовать против врага, не обладающего современными ЗРК, беспилотник сможет поразить и хорошо укрепленные укрытия, и даже мощную бронетехнику.

Танки и бронетранспортеры хорошо защищены броней впереди и по бокам, но преимущество «Ланцета» заключается в его способности наносить удары сверху. Поэтому атака производится на башни и двигательные отсеки, являющиеся наиболее уязвимыми.

Виктор Литовкин в своем интервью изданию «ПолитРоссия» также поведал, что одного «Ланцета» хватит для мощного удара по укрепленным укрытиям, в которых обычно располагается командование войск. Его полное уничтожение позволит выиграть в конфликте даже без использования артиллерии, авиации или Сухопутных войск.