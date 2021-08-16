Донбасс представляет собой кровоточащую рану на теле России, поэтому ни Киеву, ни Североатлантическом альянсу не выгодно прекращать войну в данном регионе. Запад намеревается «ковырять» эту рану еще долго, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью изданию «Царьград».

Так, украинские политики используют события на Донбассе, чтобы обвинять РФ во всех возможных грехах. Если противостояние в регионе закончится, президенту Зеленскому и его верным «Слугам народа» придется нести ответственность за то, что они творят внутри страны. А делать этого совсем не хочется. Поэтому политики будут продолжать отвлекать внимание от пустого бюджета и практически уничтоженной экономики конфликтом на Донбассе.

Литовкин напомнил, что еще во время президентства Петра Порошенко белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал помощь и обещал в кратчайшие сроки закрыть вопрос Донбасса навсегда. Но его украинский коллега отказался от предложения.