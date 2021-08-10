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Ученый-социолог, общественный деятель Максим Шугалей стал кандидатом в ЗакС Петербурга. Лидеры мнений называют его человеком дела и пророчат победу на предстоящих выборах.

Уже много лет Шугалей активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Член совета главе Республики Коми, председатель общественного движения «Ручейная – наш общий дом» Илья Костин рассказал о помощи Шугалея в  строительстве реабилитационного центра:

“Максима я знаю лично. Мы строим два корпуса реабилитационного центра: мужской и женский, и обратились к Максиму Шугалею, чтобы он оплатил нам первый взнос на подключение газа. Он охотно откликнулся и оплатил. Через время его коллега сообщила, что он готов оплатить и второй, и третий взносы”.

Костин уверен, что благодаря неравнодушным людям в России ежедневно совершаются важные дела. К примеру, его реабилитационный центр с каждым днем все ближе к открытию, и совсем скоро в корпуса заселятся люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Политолог Игорь Коровин также положительно отзывается о Шугалее и поддерживает его на предстоящих выборах: “Такие люди нужны не в Законодательном Собрании, а в Государственной Думе. У него международная повестка”.

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