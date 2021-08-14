Депутат Госдумы Алексей Журавлев резко осудил появление в открытом доступе персональных данных людей, поставивших свою подпись в поддержку выдвижения кандидатов от партии «Родина».

14 августа несколько ТГ-каналов обнародовали подписные листы с данными граждан, переданными в городскую избирательную комиссию для регистрации партийного списка «Родины».

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев назвал ситуацию подлым доносом и возложил ответственность за происшествие на председателя и секретаря горизбиркома.

«Партия «Родина» всегда выступала за справедливость, за равенство всех перед законом. За то, чтобы власть отвечала перед народом за свои слова и действия. Мы считаем, что закон одинаково распространяется на всех, и никто не может преступать его. Власть обязана следовать закону точно так же, как и народ. Мы пока не знаем, кто совершил это преступление. Компетентные органы разберутся! Но официальная ответственность за сохранность подписных листов лежит на председателе и секретаре избирательной комиссии, как это установлено законом. И в их интересах сегодня максимально помочь следствию установить истину», – заявил Журавлев.

По словам лидера «Родины», цель данной провокации очевидна – поставить под удар петербуржцев, поддерживающих партию и оказать еще большее давление на ее кандидатов.

Журавлев сказал, что берет ситуацию под контроль и будет внимательно следить за тем, чтобы никому из этих людей не был нанесен какой-либо ущерб.

Он подчеркнул аморальность поведения петербургских властей, допускающих неуважение по отношению к избирателям в период предвыборной кампании. Депутат добавил, что нарушать закон не позволено никому, даже чиновникам Смольного.

Лидер партии «Родина» напомнил о выборах 2019 года, вызвавших резкую критику Центризбиркома в адрес городской избирательной комиссии.

Журавлев отметил, что на выборах 2021 года его партии пришлось столкнуться с проявлением «административного зла», в то время как «Родина» является партией добра.

«И добро всегда побеждает зло!» – заявил он.