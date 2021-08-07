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Дина Аверина, спортсменка, отстаивающая честь страны на Олимпийских играх в Токио в направлении художественной гимнастики, столкнулась с предвзятым отношением судей.

Узнав об этом, депутат Госдумы, лидер партии “Родина” Алексей Журавлев заявил, что это ситуация является доказательством того, что на международной арене до сих пор во главе стола находится антироссийская риторика.

В телеграм-канале “Родины” политик высказался, что “заслуженная победа российской спортсменки Дины Авериной была на глазах у всего мира украдена интернациональной судейской бандой”:

“Все это видели, все все понимают. Больше ни у кого не должно быть никаких сомнений: в мире действует влиятельное русофобское лобби”.

Журавлев поделился мнением, что такие ситуации – лучшее доказательство того, что Запад избрал путь радикального либерализма и тотальной толерантности. По его словам, только люди, придерживающиеся подобных взглядов, были способны допустить трансгендера к Олимпийским играм.

«Россия будет держаться высших духовных традиционных ценностей, не уступит ни на шаг и победит всю эту подлую нечисть», – заключил Журавлев.

Спортсменка Дина Аверина проиграла в финале личного зачета по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Дина выступила идеально, однако интернациональные судьи посчитали иначе и недодали ей баллов. Это произошло на фоне выступления израильской спортсменки Линой Ашрам, уронившей ленту (за это обычно снимают баллы по всем оцениваемым параметрам), которая получила почти высшие оценки.

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