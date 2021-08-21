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Алексей Леонков, эксперт по военным вопросам, в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» отметил, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) может начать снабжать «Аль-Каиду» и ИГ (террористические организации, запрещенные в РФ) захваченным в Афганистане американским оружием.

Ранее в Пентагоне отметили, что террористы могли получить доступ к вооружению США на миллиарды долларов, оставленному афганским правительственным войскам, которые в большинстве районах страны сдались боевикам без боя. Речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, ударных вертолетах и боевых самолетах. Однако политолог считает, что если начать продавать все это в промышленных масштабах, то запасы у террористов закончатся крайне быстро.

По этой причине специалист считает, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), скорее всего, будет снабжать данным оружием отдельные отряды других группировок в разных регионах мира, включая Сирию, для проведения различных операций. Поэтому эти боевики несут угрозу для России не сами по себе, а в виде снабженца других террористов.

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