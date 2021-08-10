Алексей Леонков, специалист по военным вопросам, считает, что Североатлантический альянс может попробовать спровоцировать РФ при проведении ею военных маневров «Запад-2021».

Данные учения начнутся 10 сентября текущего года и завершатся через 7 дней. Ранее в Латвии заявили, что при осуществлении этого мероприятия могут возникнуть «непредвиденные инциденты» в районе государственных границ. Некоторые уверены, что Россия готовится к масштабному «вторжению» в Прибалтику. Российский эксперт считает, что все это является частью информационной кампании, направленной против Москвы.

Согласно его словам, в западных СМИ звучат уже ставшие обыденными обвинения в том, что российская армия собирается «соединить» Калининградскую область с основными территориями. Однако РФ никогда не пыталась предпринять подобные шаги. Леонков уверен, что НАТО попытается устроить провокации, отправив свои разведывательные летательные аппараты к российским воздушным границам.