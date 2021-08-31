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Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства РФ, отметил, что у стран Запада, включая Соединенные Штаты, даже в мыслях нет желания начать вооруженный конфликт с Россией.

Согласно его словам, Вашингтон все еще «строит козни» Москве, однако он уверен, что ни американские, ни европейские политики даже не помышляют о том, чтобы довести ситуацию с Россией до «горячей точки». Он заявил, что третья мировая война недопустима и это прекрасно осознает «любой адекватный человек».

Однако нельзя гарантировать того, что в будущем не появятся различные внутригосударственные и локальные конфликты. Лавров сообщил, что РФ и США пока не смогли найти компромисс касательно стратегического оружия, однако в этом заинтересована каждая из сторон. В будущем между странами может быть заключен новый договор.

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