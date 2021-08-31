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Сергей Лавров, руководитель российского внешнеполитического ведомства, считает подлостью то, как были интерпретированы его высказывания об Иосифе Сталине.

Согласно его словам, своим предыдущим заявлением он хотел указать на то, что есть люди, которые призывают считать Сталина «абсолютным злом» и таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Адольф Гитлер. Они пытаются поставить СССР рядом с теми, кто планировал захватить Европу, в то время как Советский Союз, наоборот, спас её от завоевания.

Дипломат добавил, что данная мысль применяется теми, кто желает ослабить и сдержать Россию. Затем некоторые оппозиционные деятели и СМИ начали говорить, что Лавров якобы оправдывает преступления сталинской эпохи. Глава МИД отметил, что это является подлым шагом, который не достигнет результата, так как российский народ гораздо умнее.

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