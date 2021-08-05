Актриса Лариса Удовиченко в интервью YouTube-шоу «Снежная лавина» рассказала, что уже около 16 лет не разговаривает со Стасом Садальским.

Как отмечается, ранее они были весьма дружны. Удовиченко сообщила, что Садальский является замечательным артистом и гениальным партнёром, но при этом он весьма непростой человек. В какой-то момент ей надоело это терпеть, и поэтому она приняла решение прекратить с ним общение.

Удовиченко отметила, что не собирается кому-либо что-то рассказывать или доказывать, и заявила, что есть неприемлемые для неё вещи. О своём решении перестать общаться с Садальским она не жалеет, и мириться с ним не намерена.

Сам же Садальский недавно заявлял, что не против вновь наладить общение с Ларисой, и весьма тепло о ней отзывался. Причиной для её обиды, как он считает, стала его неосторожная шутка о возрасте артистки.

Недавно Михаил Шац рассказал о шокирующем поступке, который Сергей Шнуров совершил в присутствии его детей. Однако Шац заявил, что не обижается на артиста, так как привык к его поведению.