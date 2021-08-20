Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил некоторые «странности» своего государства. Он заявил, что Украина никогда и ни к чему не готова, но причудливым образом оказывается способной «противостоять различным вызовам».

Министр пояснил, что речь идет о Крымском полуострове и заметил, что на этот раз Украина должна иметь четкий план действий. Причем не только по возвращению территорий, но еще и по их «деоккупации».

По словам Кулебы, Киев неустанно разрабатывает все новые и новые программы по Крыму, которые позволят «освободить» полуостров. Наиболее важной из них является «Крымская платформа». Также усиленно работает Министерство реинтеграции, которое делает «счастливым» действующего главу МИД.

Украинские чиновники беспрестанно говорят о «возвращении и деоккупации» Крыма. Они сами отлично понимают, что упомянутые Кулебой «программы» — это лишь видимость деятельности, призванная отвлечь граждан от множества внутренних проблем. Но продолжают «кормить» народ баснями.