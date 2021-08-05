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Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал своей ключевой ошибкой на посту главы государства доверие к России. Сейчас он якобы осознает, что не стоило доверять Москве. Как украинский лидер, он не имел никакого права этого делать.

Кравчук рассказал, что еще во время учебы в Москве в 1967–1970 годах он часто посещал архивы Ленинской библиотеки и много читал об истории создания СССР. Тогда будущий президент Украины узнал многое о революции и ее вождях, однако долго надеялся, что независимая Россия будет отличаться от Советского Союза. Именно поэтому он поверил ей после обретения Украиной суверенитета.

Однако, говорит Кравчук, все надежды оказались напрасными. Россия осталась такой же, какой была при СССР и создавала самые серьезные помехи становлению Украины как независимого государства. Если бы первый президент сделал выводы, ориентируясь на имеющиеся у него знания, то судьба страны могла сложиться совершенно по-другому.

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